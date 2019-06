François Legault présente ses excuses au lanceur d'alerte Louis Robert

François Legault a fait ce que son ministre de l’Agriculture avait refusé de faire jusqu’ici: présenter ses excuses à l’agronome et lanceur d’alerte Louis Robert, congédié en janvier par son gouvernement.

«Je veux, au nom de l’État québécois, m’excuser auprès de Louis Robert. On va avoir des discussions avec lui sur comment trouver le moyen de le réintégrer ou le compenser», a dit le premier ministre aujourd'hui lors d’une mêlée de presse au parlement.

La veille, à la suite d’un rapport dévastateur de la protectrice du citoyen, le ministre de l’Agriculture André Lamontagne avait annoncé que M. Robert pourrait réintégrer son poste s’il le désirait, sans toutefois s’excuser ou reconnaître une faute.

L’agronome d’expérience Louis Robert a été limogé en janvier après avoir dévoilé à des médias des «documents accablants» démontrant l’ingérence du secteur privé dans la recherche publique sur l’utilisation des pesticides.

À ce moment, M. Lamontagne avait laissé entendre que d’autres raisons justifiaient le départ de M. Robert. Il a admis hier que ce n’était pas le cas. La protectrice Marie Rinfret a dévoilé que le MAPAQ n’avait pas respecté la loi sur les lanceurs d’alerte.

«Ce que la protectrice nous dit, c’est que, dans le traitement du dossier de Louis Robert, il y a eu des erreurs. Le sous-ministre M. Dion nous a remis sa démission ce matin. Ce matin, on a eu un conseil des ministres spécial. On a mis fin à son contrat dès aujourd’hui», a soutenu M. Legault.

M. Dion devait prendre sa retraite en juillet. Il va donc partir quelques semaines plus tôt. Il aura également droit à une indemnité de départ de 33 000$. «Le montant de l’indemnité n’est pas faramineux. Ce n’était pas évident qu’on aurait pu le congédier pour cause», a-t-il dit.

La secrétaire générale Geneviève Masse – qui a depuis été promue sous-ministre adjointe – a «commis des manquements majeurs» dans le traitement de cette plainte. Le traitement médiatique à son égard est une sanction acceptable, estime François Legault. «En bout de ligne, c’est le sous-ministre qui prend la responsabilité. On me dit que [Mme Masse] est une personne compétente», a-t-il dit.

Pas comme MarieChantal Chassé

François Legault a également ajouté qu’il avait «totalement confiance» en son ministre Lamontagne. Il n’y a aucun lien à faire avec l’ex-ministre MarieChantal Chassé, qui a perdu sa limousine en raison de problèmes de communications. «Ce n’était pas la même chose avec Mme Chassé. Avec elle, c’était difficile, la partie communication avec les journalistes. Ici, ce [dont] on parle, c’est une erreur administrative», a justifié M. Legault.