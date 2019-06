L’organisme Le Pivot a tenu à remercier les 39 bénévoles qui ont participé au programme impôt-bénévole 2019 en organisant un 5 à 7 dans les nouveaux locaux du centre communautaire des Chutes. Christian Gignac, responsable du programme impôt-bénévole, précise qu’au cours des deux mois où le programme s’est tenu, 1507 déclarations provinciales et 1510 déclarations fédérales ont été remplies par les bénévoles, cela représentant plus de 1565 heures de bénévolat accomplies durant ce laps de temps. C’est près de 100 contribuables rencontrés de plus que l’an passé. De plus, lors de cette rencontre, le Prix Ginette-Paradis a été remis à Louise Jobin pour ses 12 ans de bénévolat avec le programme impôt, son leadership, sa disponibilité et son respect des autres.

Fondation François-Bourrin

Photo courtoisie

Le 34e Tournoi de golf de la Fondation François-Bourrin, présenté par une magnifique journée, le 7 juin dans les allées du club Lorette, a permis d’amasser 22 000 $ qui serviront essentiellement à remettre plusieurs bourses aux étudiants et permettre l’amélioration des installations de l’école secondaire privée François-Bourrin dans l’arrondissement Beauport à Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Christian Leboeuf, membre du CA ; David Gervais, président de la fondation ; Nathalie Roy, membre du CA ; William Bérubé, directeur associé chez Groupe Perspective, finissant de 2005 de l’école François-Bourrin et président d’honneur du tournoi 2019 ; Claudie Lavoie, membre du CA ; Marc-Antoine Giroux, trésorier ; Jean-Philippe Lemieux, membre du CA et enseignant, et Jean-David Meunier, directeur de l’école François-Bourrin.

Un autre record

Photo courtoisie

Le tournoi de golf annuel au profit de la Fondation de Lauberivière n’en finit pas de fracasser des records. La 26e présentation de l’événement n’a pas fait exception à la règle, le 6 juin au club de golf Saint-Michel, alors que sous la présidence d’honneur de Daniel Vermette, président de Groupe Santé Expert, le tournoi 2019 a atteint des profits records de l’ordre de 82 700 $ grâce à la contribution de nombreux commanditaires, partenaires et participants. Du jamais-vu. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Daniel Vermette, président d’honneur ; Manon Beaudoin, directrice générale de la Fondation, et Jean Roy, président du CA de la Fondation.

Nouveau président

Photo courtoisie

Félicitations à Bernard Poulin, CA, CPA, qui vient d’accepter la présidence du Club Lions Sillery—Sainte-Foy—Québec pour la prochaine année. Professionnel de la planification financière intégrée chez Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés inc., il est impliqué depuis une quinzaine d’années avec les Lions, d’abord à Saint-Georges, puis à Québec. Son nouveau défi l’amènera à coordonner une équipe de 45 membres dans leurs implications visant l’accomplissement de la mission du Club Lions. Le Club Lions Sillery— Sainte-Foy—Québec a 60 ans cette année.

Anniversaires

Photo courtoisie

Donald Trump (photo), 45e président des É.-U., homme d’affaires et promoteur immobilier américain, 73 ans... Éric Desjardins, défenseur de la LNH (1988-2006) avec le Canadien de 1988 à 1995, 50 ans... Steve Bégin, ex-attaquant de la LNH, 40 ans... Steffi Graf, ex-joueuse de tennis professionnelle, 50 ans... Isabel Richer, comédienne et actrice, 53 ans... Boy George, chanteur, musicien et disc jockey britannique, 58 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 juin 2014. Gaston Drapeau (photo), 71 ans, ex-entraîneur de plusieurs équipes de la LHJMQ... 2017. Don Matthews, 77 ans, ancien entraîneur-chef des Alouettes de Montréal et de la LCF... 2017. Keith Robinson, 61 ans, le « parrain » de l’Intellivision... 2016. Gilles Lamontagne, 97 ans, maire de Québec de 1965 à 1977... 2016. Robert Després, 91 ans, président du conseil des fiduciaires du Fonds de placement immobilier Cominar...