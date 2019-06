Kilimandjaro à Québec : 164 000$ pour la recherche en neurochirurgie

Le samedi 8 juin, plus de 2000 personnes – participants, bénévoles et supporteurs – se sont rendues au parc de la Chute-Montmorency dans le cadre du 9e Kilimandjaro à Québec. Les 66 équipes participantes ont déployé de grands efforts pour recueillir des dons, soit un minimum de 1500 $, afin d’appuyer la recherche en neurochirurgie au CHU de Québec-Université Laval, en plus de gravir, à 60 reprises, en équipe, les 487 marches du grand escalier, ce qui équivaut à la hauteur du célèbre mont africain, soit 5892 m. Félicitations à tous pour ce succès!

«Le soutien des donateurs de la Fondation du CHU de Québec est essentiel pour nos équipes médicales et de recherche, a déclaré le Dr Jérôme Paquet, chef du Service de neurochirurgie du CHU de Québec-Université Laval et membre du comité organisateur. C’est une aide financière inestimable qui nous permet de repousser les limites de la médecine, d’améliorer constamment la qualité de vie de nos patients et parfois même de leur sauver la vie.»

