L’Anglaise qui adore le français

Forte d’une carrière de 70 ans, en anglais et en français, la Britannique Petula Clark fera son baptême des Francos, ce soir au Théâtre Maisonneuve. « Je suis très flattée de participer à ce festival en français », dit-elle.

Petula Clark a cessé ses répétitions durant quelques minutes, hier, le temps de s’entretenir avec Le Journal.

La chanteuse de 86 ans avait deux journées intensives de répétitions où elle devait à la fois répéter les 20 chansons qui constitueront son concert aux Francos, mais aussi les 20 autres pièces anglophones qu’elle fera lundi, à Toronto.

« C’est beaucoup de travail, reconnaît-elle. Parce qu’on a les mêmes musiciens pour les deux spectacles, on a choisi de tout répéter en même temps. »

Les deux concerts seront complètement différents. Ce soir, à Montréal, la Britannique proposera un répertoire entièrement francophone, dont plusieurs pièces qui se retrouvent sur l’album Vu d’ici, paru l’an dernier, que Louis-Jean Cormier et Antoine Gratton ont coréalisé.

Charmant accent

Ces derniers, ainsi que France D’Amour, participeront tous au spectacle de ce soir, le temps de trois duos avec Petula.

« Normalement, je n’ai jamais d’invités dans mes spectacles, dit-elle. Mais je trouvais que c’était une bonne idée. Je les adore et j’avais envie de les voir. »

Quand on demande à Petula Clark ce qu’elle aime du Québec, la chanteuse répond être charmée par l’accent. « Et puis, vous avez une façon de voir la vie que je trouve vraiment très bien. [...] Je suis heureuse de me retrouver ici, car j’ai beaucoup d’affection pour Montréal depuis très longtemps. »

Avant de rencontrer son mari, le Français Claude Wolff, en 1957, Petula Clark ne parlait pas un seul mot de français. « C’est la plus belle langue de toutes. Il ne faut pas oublier que j’étais en tournée avec Jacques Brel et que j’ai aussi fait une chanson avec Aznavour. J’adore cette langue. »

►Petula Clark sera en spectacle ce soir, à 20 h, au Théâtre Maisonneuve. Pour les détails : francosmontreal.com.