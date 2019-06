«Le bonheur» : nouvel extrait pour Corneille

Corneille vit beaucoup de plénitude par les temps qui courent.

Son huitième album, «Parce qu’on aime», paru en février sous étiquette Musicor, frôle les deux millions de «streams» dans le monde, dont 450 000 au Canada.

«Tout le monde», la première chanson extraite de cette nouvelle collection originale R&B, a atteint le sommet du Top 100 Correspondants, et son vidéoclip a été visionné plus de 800 000 fois.

Qui plus est, l’auteur-compositeur-interprète vient de lancer une nouvelle pièce tirée de «Parce qu’on aime», justement intitulée «Le bonheur». Cette mélodie a été créée avec la complicité de l’épouse de Corneille, Sofia de Medeiros, et le couple y exprime à sa manière comment l’état de bien-être du bonheur transcende les modes, les générations, les époques et les frontières.

«Tout comme l’amour, le bonheur est aveugle. Et il est imprévisible. Il peut nous arriver de n’importe où et par n’importe qui. Il peut nous tomber dessus d’où que l’on vienne, qui que l’on soit. Tout comme l’amour, le bonheur ne voit pas nos différences», a dépeint Corneille, dans un communiqué, pour résumer le texte de «Le bonheur».

Corneille partira en tournée avec son spectacle à l’automne. Toutes les dates sont sur son site web.