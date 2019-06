Le Grand Marché suscite la curiosité

Une architecture saluée, une offre alimentaire alléchante et une affluence qui dépasse les attentes : les gens de Québec ont mis peu de temps à adopter le Grand Marché d’ExpoCité, vendredi.

Le projet de 25 millions de dollars, livré dans les temps, n’a pas déçu ses premiers visiteurs et les marchands qui s’y sont installés parfois le coeur très gros, après des années de présence dans le Vieux-Port de Québec.

Lumineux, animé et spacieux, l’endroit semble faire l’unanimité.

« Les premières impressions sont positives. On avait entendu parler du projet, mais, tant qu’on ne l’avait pas vu, on pouvait avoir certains doutes. Selon moi, les objectifs sont atteints. Je trouve que c’est un environnement très accueillant », estime Catherine Monna, de Cassis Monna & Filles.

Dominique Lelièvre

Des 31 kiosques permanents disponibles, 30 sont déjà occupés. Le locataire du dernier emplacement a été trouvé et est attendu sous peu. Les premières récoltes des maraichers remplissent une partie des 80 étals saisonniers offerts. D’autres producteurs arriveront bientôt.

Beaucoup de visiteurs

Vendredi, il ne manquait finalement que le soleil et les fraises, qui accusent un petit retard cette année. Pourtant, l’achalandage dans les allées de l’ancien pavillon du commerce a dépassé toutes les attentes. « Ça n’a aucune mesure avec ce qu’on s’attendait », affirme Daniel Tremblay, directeur de la Coopérative des horticulteurs de Québec.

« On est plus que satisfaits du résultat. C’est ce qu’on avait imaginé. On a le sentiment du devoir accompli », dit-il.

Les premiers constats sont donc encourageants pour les commerçants et producteurs, dont certains ont investi des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars dans cette nouvelle aventure.

Il subsiste malgré tout quelques interrogations. Le Grand Marché se rapproche certes de la banlieue nord de Québec, mais il s’éloigne des lieux touristiques de la basse-ville, remarque Marie-Claire Pedneault, copropriétaire des Vergers Pedneault.

« Nos clients nous ont dit qu’ils allaient nous suivre, mais on s’interroge pour la partie touristique. On se demande comment ça va se poursuivre », dit-elle.

Transition émotive

Après 32 ans de présence au marché du Vieux-Port, la transition est « émotionnellement difficile », admet aussi Kathleen Hébert, copropriétaire des serres Roch Hébert. Ce qu’elle a vu vendredi l’a cependant rassurée.

Dominique Lelièvre

« J’y crois. C’est vraiment beau. J’ai le même étalage qu’au marché du Vieux-Port, mais j’ai l’impression d’avoir plus grand. Tout est pareil, mais c’est tellement lumineux que j’ai l’impression d’avoir un ameublement tout neuf! », lance-t-elle.

« On n’a pas changé une piastre pour quatre trente sous. On a changé une piastre pour un beau 100 dollars. [...] J’ai un bon feeling », soutient également le gérant du kiosque du vignoble de Lavoie, Jacques Fortin, qui était lui aussi réticent à la fermeture du marché du Vieux-Port.

Malgré une contestation devant les tribunaux, le gestionnaire du Grand Marché garde le cap sur une démolition prochaine de l’ancien bâtiment. Si tout va bien, un marché saisonnier s’y établira en août.

Une navette gratuite est déjà offerte pour cueillir les visiteurs devant le Château Frontenac et dans le Vieux-Port pour les amener à ExpoCité.