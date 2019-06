Le premier ministre François Legault fier de son bilan

Le premier ministre François Legault a fait son premier bilan, vendredi, à l’Assemblée nationale.

Revenant sur les mesures mises en place au cours des derniers mois, il a profité de l’occasion pour faire l’éloge de ses ministres.

Lionel Carmant et les mesures pour détecter les difficultés d’apprentissage, Danielle McCann et la délégation d’actes aux infirmières et aux pharmaciens, Marguerite Blais sur la dignité pour nos aînés.

François Legault était encore une fois très fier lorsqu’il a parlé des promesses électorales qui avaient été réalisées.

«On l’avait promis, on allait remettre de l’argent dans le portefeuille des Québécois, on a respecté nos trois promesses», assurant que ça n’avait pas été fait au détriment d'autres services.

Le gouvernement Legault a également dû faire face à quelques crises, le premier ministre a parlé des inondations historiques de 2019.

«C’est pas mal unanime que Geneviève Guilbault a passé le test», a lancé M. Legault à sa ministre, ce qui a valu une chaleureuse main d’applaudissements.

Il a également évoqué la mort tragique d’une fillette de Granby et la création d’une commission spéciale et a assuré que le ministre Carmant prenait le dossier «à bras le corps».

«Je suis très fier de mon coup d’avoir convaincu Régine Laurent, une femme exceptionnelle, qui va présider une commission», d’ajouter le premier ministre.

Disant se faire interpeller plusieurs fois par semaine par des passants, le premier ministre assure se faire demander la même chose. «Lâchez-pas sur la laïcité, lâchez-nous pas», a-t-il dit.

«De sentir cette fierté retrouvée chez notre peuple qui se redresse, qui avance, ça me rend l’homme le plus heureux au monde d’être leur premier ministre», a-t-il conclu.