Les belles Cubaines de José Gaudet

José Gaudet et Gildor Roy piloteront bientôt une nouvelle émission ensemble. Et avec un titre tel que Les belles Cubaines, le contenu pourrait porter à confusion. Mais non, ce n’est pas de femmes latines qu’il sera question...

« C’est un documentaire sur les voitures spectaculaires qui sont restées prises à Cuba depuis 50 ans. Et comme Gildor parle très bien espagnol, il sera mon guide et mon traducteur. Cela fait des mois qu’on travaille là-dessus pour trouver des voitures exceptionnelles », explique José Gaudet sur le tapis rouge de la soirée Grand Prix du Richmond, le week-end dernier.

L’animateur profitera des tournages dans les Caraïbes pour retrouver sa famille, un peu plus au sud, en République dominicaine.

« Nous étions supposés rester à Cuba un mois, mais finalement je ne reste que deux semaines pour rejoindre toute ma famille à Punta Cana qui célèbre le 60e anniversaire de mon beau-frère là-bas », dit-il.