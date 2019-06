Les États-Unis sont une «grave menace à la stabilité» régionale et mondiale, selon Rohani

Le président iranien Hassan Rohani a accusé vendredi les États-Unis d'être une «grave menace à la stabilité» régionale et mondiale, après les accusations américaines sur les attaques contre deux pétroliers en mer d'Oman.

«Ces deux dernières années, le gouvernement des États-Unis fait preuve d'une approche agressive et représente une grave menace à la stabilité dans la région et dans le monde, en violant toutes les règles internationales», a déclaré M. Rohani, lors d'une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Bichkek, au Kirghizstan.

Cette déclaration intervient peu après que les États-Unis ont accusé l'Iran d'être responsable des attaques ayant visé jeudi deux pétroliers en mer d'Oman. Les accusations ont été rejetées comme «sans fondement» par le ministère iranien des Affaires étrangères.

Deux pétroliers, l'un norvégien, l'autre japonais, ont été visés jeudi par des attaques d'origine indéterminée en mer d'Oman. Selon l'agence officielle iranienne Irna, ces attaques ont eu lieu à moins de 30 milles nautiques des côtes iraniennes.

La région subit depuis plus d'un mois une escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Washington, qui ne cesse de durcir ses sanctions économiques et diplomatiques contre Téhéran après avoir claqué la porte il y a un an de l'accord international de 2015 sur le nucléaire iranien, a soudainement multiplié début mai les déploiements militaires au Moyen-Orient, accusant le régime iranien de préparer des attaques «imminentes» contre des intérêts américains.