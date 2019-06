Maison Tanguay : deuxième présélection

Vous avez jusqu’à dimanche pour acheter votre billet afin de participer à la prochaine présélection des gagnants finalistes qui courront la chance de gagner la somptueuse Maison Fondation Maurice Tanguay Novoclimat 2019. Les 10$ que vous payez seront versés directement à la Fondation Maurice Tanguay dont la mission consiste à soutenir les enfants handicapés de tout l’est du Québec et leur famille. Le tirage aura lieu devant le public le vendredi 21 juin, à midi, dans la cour intérieure Tanguay de Place Ste-Foy.

Il s’agit de la deuxième présélection dans le cadre du concours. Une ultime présélection est prévue le 6 septembre prochain. Au total, 15 personnes auront été présélectionnées en vue du grand tirage du 15 septembre. En plus de la maison, les participants peuvent remporter de nombreux prix: crédits-voyages de Voyages Laurier Du Vallon et chèques-cadeaux du Bonne Entente Hôtel Contemporain, de l’Hôtel Entourage-sur-le-lac, de Latulippe et d’Ameublements Tanguay.

Règlements et billets: www.maisontanguay.com