Mon fils me déçoit tellement

Mon fils de 28 ans, qui a longtemps fait mon orgueil et ma fierté, à qui j’ai donné la meilleure éducation et pour qui j’ai sacrifié beaucoup de mon temps et de mon argent, me déçoit de la pire des façons. Au point où je songe à le déshériter.

J’ai consacré ma vie comme travailleur social à aider les démunis de LA société. Je les ai toujours respectés et j’ai tout fait ce qui était en mon pouvoir pour leur venir en aide parce que je suis un humaniste et que je les comprends. Mon fils connait mes valeurs et sait que je les ai toujours respectées.

Lors d’un repas entre amis auquel je l’avais convié parce qu’une de nos connaissances qui l’avait perdu de vue souhaitait le revoir, mon fils s’est mis à tenir un discours d’extrême droite qui semblait sortir de la bouche de Trump. Le pire est survenu quand il a dit que, selon lui, « Seuls les hommes qui font de l’argent méritent le respect, et les autres sont quasiment tous des parasites et des paresseux ! »

Comme nous avions bu quelques bonnes bouteilles, un peu trop selon ma femme, que mon fils avait choisi de dormir à la maison au lieu de rentrer chez lui, j’ai décidé d’attendre au lendemain pour lui parler dans le casque. Ce que je fis au petit-déjeuner. Et bien, ce fut pire ! Il m’a même dit au plus chaud de la discussion que j’avais gâché ma vie et que sa mère mériterait mieux que ma petite pension de crève-faim.

Son discours m’a horrifié. Réaliser que mon propre fils n’a pas été épargné par la montée de l’extrême droite me rend fou. Plus ma femme me disait de me calmer, plus j’avais envie de lui donner une claque derrière la tête. Devant la montée de ma colère, il a choisi de partir juste avant que je le mette à la porte. Qu’est-ce qu’ils font les autres parents avec ça ?

Anonyme

L’insulte que votre fils vous a balancée comme un direct au cœur me semble indigne d’un garçon qui avait toujours fait votre fierté. Il s’agirait de chercher ce qui s’est passé dans sa vie pour en arriver à un tel mépris à votre endroit. Et pour fouiller son cœur et savoir ce qui l’a amené à penser comme ça, il va falloir rétablir une communication saine et équilibrée avec lui.

Il faudrait aussi vous calmer pour être capable de dire les choses sans dramatiser à outrance ni proférer des ultimatums du type « Je vais le déshériter ! » Quant à sa tendance à pencher vers la droite, rappelez-vous aussi que des opinions, ça se change, mais que pour amener quelqu’un à penser autrement, il faut être capable d’argumenter avec lui avec empathie. Vous prétendez avoir toujours été un humaniste dans votre profession, il faudrait donc avoir le même humanisme avec votre garçon. Ce qui ne vous empêche pas de lui dire que son commentaire à votre endroit, lui, ne l’était pas.