L’encan en ligne Mon sac pour toi de la YWCA de Québec s’est ouvert aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 19 juin. Les fashionistas du Québec peuvent ainsi joindre l’utile à l’agréable et accomplir un geste de générosité en achetant un sac à main griffé. En effet, au cours des dernières semaines, plusieurs femmes de la communauté d’affaires du Québec ainsi que des personnalités publiques, dont Véronique Cloutier, Pénélope McQuade, Virginie Coossa, Kim Sullivan et Violaine Tétreault, ont fait don d’un sac à main spécifiquement pour soutenir des femmes qui tentent de se sortir de la précarité et de l’isolement en recourant aux services d’hébergement de la YWCA.

Rappelons que la YWCA de Québec a pour mission de favoriser le bien-être, la sécurité et le plein potentiel des femmes et des filles et contribue à les amener vers le meilleur d’elles-mêmes. Cette ressource incontournable offre un milieu de vie et de nombreux programmes pour permettre aux femmes de se développer pour apporter leur pleine contribution à la société. En ce sens, la YWCA contribue, par son action, à bâtir une société meilleure et égalitaire.

Pour se procurer un des 125 sacs ou pour faire un don: www.monsacpourtoi.com