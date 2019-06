P-O Beaudoin en amour

P-O Beaudoin a retrouvé l’amour. Le youtubeur a profité des festivités du Grand Prix, le week-end dernier, pour présenter son nouvel amoureux, Miguel Bouchard.

« On s’est rencontrés par l’entremise d’amis communs. Pendant quatre mois, on a continué à se parler et à garder le contact, malgré mes voyages. Et je suis finalement tombé en amour. Il habitait à Québec, mais il vient de déménager à Montréal », annonce-t-il, rencontré au restaurant Richmond, samedi dernier.

Désormais en couple depuis trois mois, P-O Beaudoin avoue être heureux de partager sa vie avec quelqu’un « qui n’est pas du milieu ».

« Mon chum comptable. Ça fait du bien ! Il m’encourage dans tous mes projets et il ne me juge pas. Je suis heureux », confie-t-il.