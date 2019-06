Inspiré par les plats que vous aimez tant cuisiner sur le gril, Steven Raichlen nous propose dans Les Incontournables du BBQ avec le Maître du Grill le mets mexicain par excellence, des quesadillas au fromage et au maïs grillé.

Photo courtoisie

Ingrédients

2 épis de maïs épluchés

3 c. à soupe de beurre fondu ou d’huile d’olive

Au goût, sel de mer et poivre noir fraîchement moulu

2 piments poblanos

2 piments jalapenos

4 oignons verts

4 tortillas à la farine (25 cm de diamètre)

1 ½ tasse de fromage Pepper Jack râpé

Préparation

1. Ajuster votre gril pour une cuisson directe et le préchauffer à feu vif. Brosser et huiler la grille. Badigeonner vos épis de maïs avec du beurre fondu ou de l’huile d’olive et les assaisonner de sel et de poivre. Griller les épis jusqu’à ce qu’ils brunissent de tous les côtés, soit 2 à 3 minutes par côté et 8 à 12 minutes en tout. Pendant ce temps, griller les piments poblanos et jalapenos ainsi que les oignons verts de la même manière. Transférer le tout sur une planche à découper et laisser refroidir.

2. Séparer les grains des épis et les placer dans un récipient. Épépiner les piments, les nettoyer et les couper en dés. Transférer dans le récipient où se trouve le maïs. Tailler les oignons verts, les couper finement et ajouter dans le récipient où se trouvent les autres légumes. Bien mélanger.

3. Badigeonner une tortilla de beurre fondu et la poser du côté beurré sur votre surface de travail. Saupoudrer un peu de fromage sur la tortilla, puis mettez-y des légumes coupés. Saupoudrer plus de fromage sur le dessus. Plier la tortilla en deux autour de la farce. Assembler les autres quesadillas de la même manière.

4. Baisser la température de votre gril à feu moyen-vif. Disposer les quesadillas sur la grille. Griller jusqu’à ce que les quesadillas soient brunies en dessous, soit 2 minutes. À l’aide d’une spatule, les retourner délicatement et griller l’autre côté de la même façon. Transférer sur une planche à découper, couper en deux et servir.

► La chaîne Zeste présente Les incontournables du BBQ avec le Maître du Grill, tous les lundis 19 h.