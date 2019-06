Radio: Patrice Bélanger passe à Rythme FM

Rythme FM a trouvé son nouveau morning man. Patrice Bélanger animera la nouvelle émission matinale de la chaîne, attendue en ondes à la fin de l’été, a appris Le Journal.

« C’est le défi que je me souhaitais. J’avais comme objectif de passer de coanimateur à animateur, alors quand on a commencé à me courtiser pour cette nouvelle émission, je ne pouvais pas refuser », explique-t-il.

Patrice Bélanger annonçait le mois dernier qu’il ne réintégrerait pas l’équipe de Bonjour les comiques, sur les ondes de CKOI, pour la prochaine saison. Il a ainsi accroché son micro après 10 années à l’emploi du 96,9.

Repartir à neuf

À son entrée en ondes chez Rythme FM, Patrice Bélanger pourra « commencer une nouvelle feuille de route » dans la case horaire de 5 h 25 à 8 h 30, laissée vacante par la fin de Bonjour Montréal. Pour ce faire, il sera flanqué de Marie-Christine Proulx et Antoine Vézina, en plus d’une équipe de collaborateurs comprenant, entre autres, Étienne Boulay. Le titre sera dévoilé prochainement.

« Je voulais repartir à neuf ; si j’avais voulu continuer une émission qui existait déjà, je serais resté avec ma gang de Bonjour les comiques. Ce qui m’intéressait, c’était de repartir à neuf avec une nouvelle équipe et je pense que j’ai trouvé la bonne », avance Patrice Bélanger.

Rythme FM a également rebrassé les cartes pour sa programmation quotidienne. Mitsou et Sébastien Benoît accompagneront les auditeurs pour le retour à la maison, tandis que Julie Bélanger, puis Marie-Ève Janvier les précéderont à l’antenne.