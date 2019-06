Une autre touriste américaine décède pendant des vacances en République dominicaine

Une autre Américaine est décédée subitement il y a quelques jours alors qu’elle passait ses vacances en République dominicaine et son fils veut des réponses.

«Je vis un cauchemar depuis que j’ai reçu l’appel fatidique», a confié William Cox au réseau de télévision ABC.

Sa mère, Leyla Cox, une New-Yorkaise, est morte au début de la semaine, le lendemain de ses 53 ans, à l’hôtel Excellence de Punta Cana où elle séjournait pour la deuxième fois.

Les autorités locales affirment que la femme est morte d’une crise cardiaque, ce que son fils ne veut pas croire.

«Ma mère n’a jamais eu de problèmes cardiaques. Elle était en bonne santé», a affirmé William Cox.

«Quand vous voyez tous les signaux et toutes ces personnes qui décèdent là-bas... Je ne suis plus suspicieux, je suis certain qu’il s’est passé quelque chose.»

Le jeune homme dit ne pas avoir eu de détails sur les circonstances exactes entourant le décès de sa mère.

Il a cependant indiqué que les autorités locales n’ont pas demandé de test toxicologique pour le moment.

Les autorités américaines ont confirmé le décès de Mme Cox à FOX News mais sont avares de commentaires.

«Par respect pour les membres de sa famille, nous ne pouvons en dire plus», a indiqué le département d’État.

Ce décès s’ajoute à celui d’au moins sept autres touristes américains sur cette île située dans les Caraïbes.

Quatre personnes sont mortes dans les deux dernières semaines dans différents hôtels du pays. Deux autres touristes y sont aussi décédés subitement en janvier et en avril.

Aucun lien n’a officiellement été établi entre les différents décès car ils ont eu lieu à des endroits différents.

Les autorités de la République dominicaine continuent de parler de coïncidence et invitent les touristes à continuer de voyager.