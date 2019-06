Village Vacances Valcartier: du nouveau!

Le coup d’envoi de la saison estivale du Village Vacances Valcartier est donné. Le Groupe Calypso Valcartier a dévoilé cette semaine un nouveau complexe de glissades extérieures: ELDORADO. Représentant un investissement de près de 10 M$ sur les six à huit prochaines années, la nouvelle tour, d’une hauteur correspondant à celle d’un édifice de 10 étages pourra accueillir jusqu’à six glissades. Proposant une descente de 15 mètres/seconde, soit 50 km/heure, en position debout, les glissades de type chute libre SALTO et LIANA seront ouvertes dès juillet et feront la joie des amateurs de sensations extrêmes.

«ELDORADO, c’est beaucoup plus que les deux glissades que nous vous présentons aujourd’hui, a déclaré monsieur Sylvain Lauzon, président et chez des opérations du Groupe Calypso Valcartier. Sur un horizon de six à huit ans, quatre glissades supplémentaires viendront s’ajouter, avec des propositions pour toute la famille. En plus des sensations fortes qui caractérisent SALTO et LIANA, nous aurons la possibilité d’ajouter des descentes multi-usagers ou encore des glissades de type montagnes russes.»

Cette nouvelle attraction a nécessité plus d’un an de préparation. L’organisation a pris soin de sélectionner des fournisseurs canadiens et québécois pour la construction de la nouvelle tour afin de maximiser les retombées des investissements consentis au déploiement de ce projet. Ce projet succède à une série d’investissements réalisés pour renouveler l’offre du Village Vacances Valcartier, notamment ceux associés à la construction de l’Hôtel de Glace et du Bora Parc, de même que de l’Hôtel Valcartier, lesquels ont atteint quelque 75 M$.

Rappelons que le Village Vacances Valcartier offre, en plus des attractions du parc aquatique extérieur, un hôtel quatre étoiles, un camping de plus de 600 terrains, sept camps rustiques ainsi que l’Aroma Spa et le Bora Parc. Destination touristique de choix, il emploie plus de 650 personnes en haute saison et reçoit des centaines de milliers de personnes annuellement.

Billets et horaires: www.valcartier.com