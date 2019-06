BEAUSEIGLE, Françoise



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 1er juin 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Françoise Beauseigle, épouse de feu monsieur Marcel Gamache, fille de feu Stanislas Beauseigle et de feu Marie-Alice Gagné. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.et de là au cimetière La Souvenance. Elle laisse dans le deuil ses deux fils: Yvon et Patrice (Laura-Lee Bolger) et ses petites-filles: Audrey-Ann et Bianca. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs: Madeleine (feu Jacques Blanchette) et Fabienne (feu Jacques Voyer); son frère feu Dominic (Fernande Asselin), sa belle-sœur Aliette (Clément Chabot), son beau-frère feu Rémi (France Tremblay), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.