JOLICOEUR, Guy



Au Centre d'hébergement D'Youville à Sherbrooke, le 7 juin 2019, à l'âge de 88 ans est décédé M. Guy Jolicoeur, fils de feu Placide Jolicoeur et de feu Irma Breton et époux de feu Georgette Jolicoeur (née Bilodeau). La famille recevra les condoléances aule mercredi 19 juin 2019, de 18h à 21h, puis aule samedi 22 juin 2019, de 9h à 11h.Outre son épouse, M. Jolicoeur laisse dans le deuil sa fille: Lyne (Pierre Paquet); ses petits-enfants: Véronique (Francis) et Valérie (Alexander); ses arrière-petits-enfants: Frédérique et Raphaël; ses frères et sœurs: feu Marcel (Yvette), feu Hélène, feu Blaise, feu Félix (Colette), feu Carmen, feu Luc (feu Blanche), feu Yves (feu Stella), feu Roch (feu Gisèle), Marthe (Jean-Paul), feu Rita (Georges), Jules (Louise), feu Jacques, feu Claude et Louis; de même que les membres de la belle grande famille Bilodeau, ainsi que de nombreux neveux, nièces, et amis de Lévis, où il est né, et de Sherbrooke, où il a vécu et œuvré en tant qu'enseignant au département de génie civil au Cégep de Sherbrooke. La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage du Centre d'hébergement D'Youville pour tous les bons soins apportés à M. Jolicoeur, ainsi que toutes les personnes qui ont soutenu la famille par un service ou un autre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Vitae, 375, rue Argyll, Sherbrooke, Qc J1J 3H5