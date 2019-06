5 attraits surprenants à Laval

On croit connaître Laval alors qu’en réalité, plusieurs attraits surprenants demeurent méconnus. On y découvre des marais grouillants de vie et un terroir insoupçonné. On s’amuse à des jeux d’une technologie sophistiquée. La variété des choses à voir et à faire fait en sorte qu’il y en a pour tout le monde.

Le vignoble Château Taillefer Lafon

Photo courtoisie, Rheal Masse

Sur la montée Champagne, à l’ouest de l’A-13, on a la surprise d’apercevoir un château. Là se trouve le premier vignoble au ­Québec ­désigné justement sous le nom de château. De la terrasse, on voit les vignes. Dégustation et achat. ­Vérifiez s’il y a une réception avant de vous y rendre.

Visites de groupe (minimum 15 personnes).

Coût : 8 $ par personne.

chateautailleferlafon.ca

Au parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Photo courtoisie, André Chevrier

La nouvelle porte d’entrée pour découvrir les marais de l’archipel de Sainte-Rose, c’est le Centre ­d’exploration du parc de la Rivière-des-Mille-Îles, à même un bâtiment écoénergétique. À voir : l’exposition permanente Incroyable, mais vrai ! et le laboratoire d’écologie.

Visite : 11 $/adulte, 7,50 $/enfant (6 à 13 ans). Location ­d’embarcations. Croisières dans les îles.

parc-mille-iles.qc.ca

Zone 15

Photo courtoisie, André Chevrier

Facile d’accès par la sortie 10 de l’A‐15, ce centre d’amusement est équipé d’un système de laser tag des plus perfectionnés pour une ­confrontation excitante entre amis ou en famille. Sous le même toit, on s’amuse à un ­mini-golf fluorescent. Arcade de ­réalité virtuelle.

Forfait combinant 1 parcours de minigolf et 2 missions laser tag : 20 $.

centrerecreatifzone15.ca

L’Escaparium

Photo courtoisie, George Karkour

Entrez dans le monde ­imaginaire du Goblin’s Quest ou du Bernie Bloc et tentez de sortir de la pièce où vous êtes ­enfermé en résolvant des énigmes. ­Voilà un aperçu de ce qui vous ­attend dans les jeux d’évasion ­d’Escaparium. À partir de 10 ans. De 2 à 8 joueurs. Durée : 60 minutes.

Il y a deux emplacements : un sur le boulevard des ­Rossignols et l’autre sur le boulevard Le Corbusier. ­Tarifs : 30 $ ou 27 $ par joueur.

escaparium.ca

AeroSim Experience

Photo courtoisie, AeroSim Experience

Rendez-vous chez ­AeroSim sur l’A-440 pour un décollage. Mais cette fois, c’est vous qui ­pilotez, assisté d’un ­instructeur. Dans le cockpit, le ­simulateur de B737 émet les mêmes sons que sur la piste réelle ou en vol. Autre option : une mission en hélicoptère.