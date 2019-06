BEAULIEU, Gabrielle



À l'Hôpital St-Sacrement, Québec, le 12 juin 2019, à l'âge de 79 ans est décédée dame Gabrielle Beaulieu. Née à Québec, le 19 juillet 1939, elle était la fille de feu dame Lauretta Jobin et de feu monsieur Paul-Henri Beaulieu. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 16 h.Madame Beaulieu laisse dans le deuil ses enfants: Stéphanie (Yvan Levasseur), Frédéric (Mai Papillon), Daniel et leur père Jean Papillon; ses petits-enfants: Iris, Gabriella, Emma; ses belles-sœurs: Micheline Colin (feu Gustave Beaulieu), Lorraine Beaulieu (feu Eugène Beaulieu); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s. La famille remercie Liza Beaulieu pour son soutien et son aide. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Téléphone: 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de