5 moyens de rendre l’été plus accessible pour tous

Quand on voyage avec une personne à mobilité réduite, on se rend vite compte que les efforts déployés par une ville, un parc ou un établissement touristique pour faciliter leur accès ou rendre leur expérience plus agréable méritent toujours d’être soulignés. De plus en plus, on trouve des passerelles, des tapis de sable ou des hippocampes pour venir en aide aux personnes à mobilité réduite ! Il ne faut pas hésiter à les utiliser et à contribuer à ce qu’on en trouve de plus en plus. Voici quelques exemples :

1. Le tapis de plage

La plage de la Ville de Gaspé est la première ville balnéaire à munir sa plage d’un tapis en caoutchouc permettant à une personne en fauteuil roulant de se rendre à l’eau, sans que les roues de son fauteuil s’enlisent dans le sable ! Une chaise hippocampe, conçue pour s’immerger dans l’eau, est aussi disponible.

2. L’Hippocampe

L’hippocampe, c’est un fauteuil roulant aquatique, conçu spécialement pour se mouvoir dans le sable. Imperméable, cet équipement possède deux roues arrière et une roue avant. Ces dernières sont amovibles : on peut ainsi avoir des roues surdimensionnées pour aller dans l’eau, des roues gonflables pour aller sur l’eau, ou des skis pour aller sur la neige. On en trouve notamment sur la plage Jean-Doré (Montréal), celles d’Oka, de Saint-Zotique, de Longueuil et encore quelques autres. Le site Kéroul donne les endroits où ils sont disponibles.

3. Le Kartus

À Sherbrooke, dans les Cantons de l’Est, les personnes à mobilité réduite peuvent prendre part chaque semaine à des courses autour du lac des Nations. Installées à bord du Kartus, un fauteuil roulant conçu spécifiquement pour la course à pied que pousse un guide local, elles peuvent ainsi découvrir cet endroit en toute quiétude. Cette activité a lieu chaque mercredi matin de 9 h 30 à 11 h 30.

4. Une charrette

À compter du mois d’août, c’est-à-dire dès qu’arrivera le temps des pommes, le Verger Le Gros Pierre, situé à Compton dans les Cantons de l’Est, proposera une charrette adaptée aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant ou ayant certaines limites. Cette dernière permettra non seulement de se balader dans le verger, mais également de faire l’autocueillette. grospierre.com

5. Une maquette

Les non-voyants peuvent maintenant explorer l’architecture spectaculaire du Stade olympique du bout des doigts ! Grâce à un partenariat entre le Parc olympique de Montréal, Tactile Studio et Kéroul, une magnifique maquette tactile a été conçue. Elle se trouve dans le Hall touristique de la Tour de Montréal, en face de la billetterie.

Info : lequebecpourtous.com ou keroul.qc.ca