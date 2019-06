MATHIEU, Bernard



À la Maison Legault, le 10 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Bernard Mathieu, époux de feu dame Louisette Verreault.La famille vous accueillera à lale vendredi 21 juin 2019 de 19 h à 21 h 30 et le samedi 22 juin 2019 de 9 h à 10 h 30.Dans l'attente de la résurrection, le corps de Bernard sera inhumé au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses enfants: Yvan (père mariste), Sylvie (Sylvain Boudreault), Jean-Luc; son petit-fils Charles-Emmanuel dont il était le parrain; ses sœurs: Yvette Mathieu (feu Marcel Goulet) et Suzanne Mathieu (feu Bernard Dubuc); son frère Gilles Mathieu (Lise Mallette); ses belles-sœurs: Gertrude Verreault (feu Roland Desrochers), Denise Verreault (feu André Émond), Marcelle Gagnon (feu Noël Verreault) et Céline Lefrançois (feu Jean-Marc Verreault); ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la direction et le personnel de la Maison Legault pour les excellents soins et tout l'amour dont ils ont entouré Bernard dans les dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein (section Québec), 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (QC) G1S 2P7 ou à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bureau 202 Québec (QC) G1M 3H6.