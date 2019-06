TREMBLAY, Bruno



À l'I.U.C.P.Q., le 12 juin 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Bruno Tremblay, fils de feu Alexis Tremblay et de feu Eva Gagnon, époux de dame Nicole Dumais. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille sera présente pour recevoir les condoléances 1 heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole Dumais; ses enfants: Dino (Gina Gagné), Dave (Isabelle Pouliot) et Jimmy (Christine Garneau); ses petits- enfants: Sydney, Donavan (Élodie Beausoleil), Laurence et Marie-Florence; ses frères et sœurs: feu Louis-Georges, Roland, feu Fernand, Marie, feu Carmen, Bertrand, Robert, feu Rosaire, Colombe, Pauline, feu Rachelle, France, Jacques, Jeannot et leurs conjoints; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Dumais: Réal, feu Raynald, Lisette, Jocelyn, Gratien, Gervais et leurs conjoints ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'I.U.C.P.Q. (maladies pulmonaires) 2725, Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5.