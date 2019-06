GOSSELIN, Suzanne



Doucement, le matin du 8 juin 2019 est décédée à la Résidence Monseigneur-Bourget de Lévis (Lauzon), dame Suzanne Gosselin. Elle était âgée de 91 ans et 8 mois. Elle a toujours vécu dans son milieu d'origine, Lévis secteur Saint-Romuald. Elle était la fille de feu Joseph-Albert Gosselin et de feu Marie-Louise Giasson et elle était l'épouse d'Harry Hethrington décédé en 1988. Elle laisse dans le deuil sa soeur Monique (feu Ernest Demers), ses belles-soeurs: Gisèle Dionne Pouliot (feu Henri), Hélène Cantin (feu Michel), Evelyne Hetherington (Jean-Luc Beaudry) et Blandine Giguère (feu Patrick). Elle avait comme frères et soeurs feu: Jean-Paul (Marguerite Happel), Madeleine (Fernand Gagnon), Roger (Madeleine Bérubé), Henri, Lucien (Lucille St-Hilaire), Michel, Georgette et Sr Jacqueline CND. Du côté de sa belle famille, feus Stanley (Fernande Dessureault), Leonard (Edna Boylan) et Patrick. Plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines se souviendront d'elle avec beaucoup d'affection ainsi que de nombreux amis et co-équipiers de curling. Tout le monde se souviendra d'elle pour cette joie de vivre qu'elle avait plaisir à partager et c'est avec beaucoup de résilience qu'elle a vécu ses dernières années. Nous sommes très reconnaissants envers toute l'équipe de la Résidence Monseigneur-Bourget que nous remercions chaleureusement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à tout autre organisme de votre choix. La famille vous accueillera auà compter de 13 h 30.alors que son beau-frère Jean-Luc Beaudry interprétera quelques pièces de musique au saxophone.