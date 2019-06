ROUILLARD, René



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 11 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur René Rouillard, époux de feu Juliette Hamilton, fils de feu Emma Bigaouette et de feu Joseph Rouillard. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses frères: Robert (feu Jeannette Roy), Jean-Paul (Monique Caron), Roger (Lorraine Fiset). Il était aussi le frère de feu Lucille (Claude Girard). Se souviendront également de lui ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es), ainsi que la famille et les proches de sa défunte épouse. Nous tenons à remercier particulièrement le personnel du Centre d'Hébergement d'Assise pour les bons soins prodigués.