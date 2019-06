Comment concilier mon bien-être personnel et celui des enfants de mon conjoint?

Je suis en couple depuis deux ans avec un homme que j’adore. Il a 48 ans et moi 33. On s’entend bien sur tous les plans, sauf un. Le problème, c’est qu’il est divorcé et père de deux ados dont il partage la garde avec son ex-femme à raison d’une semaine chez l’un et la suivante chez l’autre. Ce qui nous prive de vivre totalement notre amour naissant.

Au début de la relation, il m’avait promis que nous allions rapidement vivre ensemble, car je ne voyais pas comment on pourrait savoir si on pouvait se supporter tous les deux et si ça allait fonctionner en dépit des enfants. Mais il m’a empêché de vendre mon petit appartement avant d’avoir fait l’expérience du « vivre ensemble » tous les quatre.

La semaine où il ne les avait pas, ça allait comme sur des roulettes, mais dès sa première semaine de garde, je me suis sentie de trop dans le portrait. Et ça a continué comme ça pendant trois mois jusqu’à ce qu’il me dise que, à part la fin de semaine, j’allais retourner vivre chez moi pendant les cinq autres jours de sa semaine de garde, sous prétexte que « je compliquais leur pattern de vie ».

Ça m’a tellement blessée d’être celle qui est mise de côté alors qu’il est censé m’aimer. Il trouve que je joue à la victime, alors que selon lui, il est évident que je compose mal avec le fait d’avoir à le partager avec ses enfants. Et comme lui se veut un père exemplaire, il ne veut plus qu’on ait de discussions de couple devant eux. Ainsi, pendant mon week-end avec eux, on apprend à se connaître mutuellement, mais pour la routine serrée de la semaine, il ne me veut plus dans le portrait, pour le bien de tout le monde, m’affirme-t-il.

Je prends ça très mal, car je pense avoir fait le maximum d’efforts pour des enfants qui ne sont quand même pas les miens et à qui je ne dois rien, en fin de compte. Il me trouve chialeuse de lui rappeler à tout bout de champ qu’il passe plus de temps avec ses enfants qu’avec moi. Sans compter que j’en ai marre de devoir le laisser consacrer deux fins de semaine par mois à les trimballer à leurs activités, pendant que moi je l’attends, pour ensuite perdre le reste du temps à regarder des films qui sont destinés aux jeunes ou à jouer avec eux sur leurs tablettes­­­.

Je suis au bout du rouleau et on dirait qu’il ne le voit pas. Il m’a même dit l’autre jour qu’il doutait de plus en plus de ma capacité à composer avec sa réa­lité familiale. J’avoue que mon élastique de patience ne peut pas s’étirer plus que ça. Qu’est-ce que je devrais faire pour qu’il considère enfin mon point de vue, selon­­­ vous ?

R-H. T.

Je décèle chez vous un sérieux manque de maturité. Tout en reconnaissant que ce n’est facile pour personne de vivre dans le cadre d’une famille recomposée, surtout quand on est, comme vous, dans le rôle de la cinquième roue du carrosse, on doit aussi reconnaître que le minimum qu’on peut espérer de chacune des parties, c’est qu’elle fasse son bout de chemin pour que règne la bonne entente.

Cet homme est père de deux enfants et il le restera toute sa vie. Si vous refusez de lui accorder la latitude nécessaire pour accomplir cette tâche, qu’il a la volonté de bien faire, à ce qu’il semble, il est normal qu’il vous mette de côté. Vous ne devriez certainement pas en être surprise. Même s’il vous aime, votre point de vue sur l’équilibre affectif à maintenir entre vous et ses enfants passera toujours en deuxième, et ce n’est que normal. À vous de savoir si vous pouvez composer avec cela.