BÉDARD, Lucille



À l'Hôpital de la Cité de la Santé, le mardi 11 juin 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Lucille Bédard, épouse de feu M. Jean Gagnon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mylène (Danik) et Jean- Benoît; ses petits-enfants: Maxime, Audrey, Alexane, Laurence Lavoie et Jean-Olivier Gagnon; son frère Marcel (Louise), ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la société canadienne du cancer.