Dans l’univers des garçons de café

Après avoir produit sa série web sur Facebook en 2017, voilà que l’auteur et comédien Stéphane E. Roy a adapté son concept pour les planches. Avec Garçon !, on entre dans l’univers des serveurs d’un chic restaurant français, où l’on prend plaisir à se moquer des clients.

Le concept de la web-série qui se transporte au théâtre sera le même ; cependant, les anecdotes de cette comédie à sketches seront différentes tout en conservant le même type d’humour. « Ce sont de nouveaux textes à 80 % », confie l’auteur Stéphane E. Roy qui sera également de la distribution, interprétant un garçon de café. « On a conservé les meilleurs moments de la web-série. »

La distribution ne sera pas la même non plus. Sur les planches, outre l’auteur, seront réunis Claude Prégent, Félix Beaulieu-Duchesneau, Diane Lavallée, Marc-André Poliquin, Pierre Brassard, Catherine Florent et Ann-Catherine Choquette

« Nous sommes dans de l’humour à texte, où s’ajoute, avec la mise en scène d’Alain Zouvi, de l’humour visuel », fait remarquer Stéphane E. Roy, qui précise qu’il y aura plusieurs tableaux.

Vers une faillite

La pièce sera campée dans un restaurant gastronomique français au bord de la faillite. « On évoque les dessous de la restauration avec des serveurs qui parlent dans le dos des clients, précise l’auteur et comédien. Mais il y aura aussi des clients qui parleront dans le dos des serveurs. »

Trois serveurs et une serveuse assisteront à la déchéance de leur patron sur le point de perdre son restaurant. C’est Claude Prégent qui interprétera Serge, le propriétaire du restaurant, qui se trouve en difficulté. « En plus de ces problèmes de gestion, il est alcoolique et a quelques problèmes avec les femmes », révèle l’auteur.

Certains comédiens auront à personnifier plusieurs personnages. Ce sera le cas de Diane Lavallée qui aura à interpréter cinq personnages très colorés aux personnalités diverses. « Pierre Brassard aura aussi plusieurs personnages à jouer », souligne Stéphane E. Roy. Ainsi, on s’attend à ce que ces deux comédiens incarnent plusieurs clients du restaurant avec autant de changements de costumes. « Le rythme est hallucinant », ajoute-t-il.

Diverses confidences

On s’amusera également à entendre les confidences des clients, chacun vivant des drames personnels. Il suffira aux serveurs, composés de deux garçons et une fille, de tendre l’oreille pour s’immiscer dans la vie privée de leurs hôtes. « L’humour va côtoyer le drame, annonce le comédien. Les clients vont au restaurant pour parler entre eux de divers drames, comme un divorce. »

Plusieurs thèmes seront évoqués, notamment­­­ l’euthanasie et les écarts entre les générations.

On apprend également que les comédiens vont aussi chanter et danser sur scène. « Nous ne serons pas dans un théâtre musical, mais on va prendre plaisir à chantonner, nous sommes dans un univers complètement éclaté », conclut l’auteur.

Garçon !

Auteur : Stéphane E. Roy

Metteur en scène : Alain Zouvi

Distribution : Claude Prégent, Félix Beaulieu-Duchesneau, Diane Lavallée, Marc-André Poliquin, Pierre Brassard, Catherine Florent, Ann-Catherine Choquette et Stéphane E. Roy

Au Théâtre des Grands Chênes (Kingsey­­­ Falls) du 22 juin au 6 juillet et du 25 juillet au 3 août.

Au Centre culturel de Joliette du 11 au 20 juillet.

À la Salle Odyssée à Gatineau les 5 et 6 août.

Au Théâtre Le Patriote à Sainte-Agathe du 9 au 24 août