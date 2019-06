De 4 à 6 semaines pour un rendez-vous chez la coiffeuse

« On refuse tellement de clientes. Avant, une cliente appelait pour avoir un rendez-vous durant la semaine et il n’y avait pas de problème. Maintenant, il faut prévoir un mois à l’avance et même plus parfois », témoigne Martin Rocheleau, copropriétaire du salon Marcel Pelchat, situé au centre commercial Laurier Québec, à Québec.