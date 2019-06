Défi des escaliers

Plus de 2000 participants sont attendus demain dimanche pour la 11e course en escaliers de Je Cours Qc. Quatre épreuves sont au programme: le 19 km, le 13 km, le 9 km et la Course des jeunes Méga Parc (2km). Ils grimperont au total près de 3000 marches sur plus d’une trentaine d’escaliers autour du Vieux-Québec, reliant la Haute-Ville et la Basse-Ville. Encore cette année, les coureurs et marcheurs qui participeront aux épreuves du 19 km et du 13 km passeront par le fameux escalier du Cap-Blanc et auront la chance de décrocher le titre du Roi/Reine du Cap-Blanc en grimpant le plus rapidement possible les 398 marches de cet escalier mythique de la ville de Québec.

Bourses Soprema

Photo courtoisie

Trois (3) étudiants et diplômés de l’École d’architecture de l’Université Laval ont reçu, le 10 mai dernier lors d’un vernissage de leurs projets de fin d’études, des bourses Leaders de demain SOPREMA. La contribution de SOPREMA, totalisant 2250 $, a permis de récompenser trois étudiants sélectionnés par leurs pairs. Sur la photo, de gauche à droite: Alexandre Gauvin, de SOPREMA; Shany Vallières, 1re position (1000 $); Jean-Philippe Poirier, 2e position (750 $) et David Diederich, 3e position (500 $).

Médaille académique du GG

Photo courtoisie

La direction du Cégep Garneau a remis, lors du Gala du mérite étudiant du 8 mai dernier, la médaille académique du gouverneur général (GG) à Alexander Beaulieu-Shearer. Finissant au programme de sciences de la nature et passionné des sciences, Alexander a su se démarquer sur le plan académique, autant dans les cours théoriques qu’au laboratoire. Cette haute distinction est devenue au fil du temps la récompense la plus prestigieuse que puisse recevoir un étudiant qui a obtenu la meilleure moyenne au terme de ses études collégiales. Sur la photo, de gauche à droite: Andrée Pelletier, présidente du CA du Cégep Garneau; Alexander Beaulieu-Shearer, et Patricia Poirier, directrice générale du Cégep Garneau.

Championne canadienne

Photo courtoisie

Bravo à Chloé Levesque, 18 ans de Québec (Neufchatel), qui a récolté pas moins de 5 médailles, dont celle de championne canadienne junior en quilles lors du récent Championnat National Junior 2019 présenté à Edmonton.

40 ans de mariage

Photo courtoisie

Suzanne McGee et Denis Tremblay, de l’arrondissement Charlesbourg à Québec célèbreront officiellement demain dimanche leur 40e anniversaire de mariage. Uni à l’église Sainte-Maria-Goretti le 16 juin 1979, le couple a deux filles Claudia (Steve) et Joanie-Kim (Rémi) et quatre petits-enfants (Léa-Kim, Justin, Anthoni et Lucie-Kim). Suzanne et Denis sont maintenant retraités après de belles carrières respectivement dans la fonction publique québécoise et à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (Centre hospitalier Robert-Giffard). Famille et amis(es) seront réunis pour l’occasion demain. Félicitations.

Anniversaires

Photo courtoisie

Stéphane Harvey (photo) associé principal de l’étude Harvey Jean avocats, consul honoraire du Togo et gouverneur de la Fondation du Barreau, 52 ans... Philippe Barbasch, d’Importations épicuriennes, 62 ans... Justin Leonard, golfeur américain (PGA), 47 ans... Courteney Cox, actrice de cinéma et de télé, 55 ans...Mario Gosselin, gardien de but (1983-94) (Nordiques, Kings, Whalers) 56 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 juin 2018. Matt Murphy ou Guitar Murphy (photo), 88 ans, guitariste américain de blues... 2017. Danny Schock, 68 ans, hockeyeur qui a remporté la coupe Stanley avec les Bruins lors de la saison 1969-1970... 2015. Yves Alain, 67 ans, ex-juge à la Cour supérieure du Québec... 2015. Jean Doré, 70 ans, 39e maire Montréal, de 1986 à 1994... 2014. Casey Kasem, 82 ans, animateur radiophonique de renommée internationale.