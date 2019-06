Félix Auger-Aliassime: s’imposer à un jeune âge

Le Québécois Félix Auger-Aliassime pourrait rejoindre plusieurs grands noms du tennis en remportant un premier tournoi de l’ATP avant l’âge de 19 ans.

Il y a eu Bjorn Borg, Boris Becker, Michael Chang, Lleyton Hewitt, mais aussi Pete Sampras et Rafael Nadal, entre autres.

«C’est un grand joueur, a convenu l’adversaire du Québécois en finale à Stuttgart, l’Italien Matteo Berrettini, questionné sur Auger-Aliassime sur le site web de l’ATP. Il en est à sa troisième finale cette année et il joue certainement très bien.»

«J’ai hâte de voir ce qui va arriver, je ne l’ai jamais affronté, je me suis simplement entraîné une fois avec lui, a poursuivi Berrettini, 30e au monde. Je pense que ce sera un excellent match et je vais essayer de faire de mon mieux.»

Un nouvel exploit

Visiblement, malgré son jeune âgé, Auger-Aliassime gagne déjà le respect de ses adversaires. Que ce soit sur surface dure, sur terre battue ou sur gazon, le Québécois ne cesse d’inscrire son nom dans les livres d’histoire du tennis international.

Évidemment, Chang, en 1988, et Hewitt, une décennie plus tard, n’avaient que 16 ans lorsqu’ils ont chacun remporté un premier tournoi du circuit professionnel masculin. Or, Auger-Aliassime rejoint continuellement les plus grands avec différents exploits reliés à son âge.

En 2017, il devenait le plus jeune à percer le top 200 de l’ATP depuis Nadal. Le site web du circuit rapportait par ailleurs, samedi, que le Québécois était devenu plus tôt cette semaine le plus jeune à atteindre le carré d’as sur au moins trois surfaces en une saison depuis Hewitt en 1999. Rappelons qu’Auger-Aliassime en est à son premier tournoi professionnel sur gazon, à Stuttgart.

Un premier titre de Félix Auger-Aliassime, à 18 ans, constituerait un magnifique exploit. Or, il y a lieu de rappeler que plusieurs autres joueurs ont réussi à s’imposer à un jeune âge. Voici quelques triomphes mémorables: