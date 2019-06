L’automobiliste plumé en taxes et tarifs

Qu’ils roulent en bazou ou en voiture de luxe, les automobilistes se font plumer le portefeuille en taxes, droits et permis. De combien ? Un peu plus de 9 milliards $ par année.

Les calculs du Journal sont basés sur des données tirées de diverses sources : Comptes publics du gouvernement du Québec, Statistique Canada, CAA-Québec, Régie de l’énergie, etc.

Des deux gouvernements, c’est le gouvernement du Québec le plus gourmand. Alors que Québec ne siphonne rien de moins que 7,2 milliards $ aux automobilistes québécois, Ottawa se « contente » de leur soutirer 2,48 milliards.

Avec une telle ponction d’argent, les automobilistes sont en droit de s’attendre à circuler sur des routes de meilleure qualité, et surtout sans nids-de-poule. La circulation n’en sera que plus fluide.

Moins d’accidents surviendront. Les voitures subiront moins de dommages. Le niveau de pollution baissera, etc., etc.

Bref, le bilan routier ne pourra que s’améliorer...

Et cela n’enlève absolument rien aux efforts (financiers et environnementaux) qu’il faut absolument continuer de déployer pour motiver le plus de gens possible à utiliser davantage le transport en commun.

Chers lecteurs, soyez rassurés : cette chronique ne veut aucunement promouvoir l’usage de l’automobile.

Cela dit, je crois tout de même pertinent de rappeler à nos élus la somme faramineuse qu’ils vont chercher annuellement dans les poches des automobilistes en taxes, droits et permis. Question de leur demander ce qu’ils font avec tous ces milliards...

CE QU’ON PAYE... À QUÉBEC

Le gouvernement du Québec squeeze l’automobiliste de multiples façons. Voici la répartition des 7,2 milliards $ qu’il leur soutire annuellement.

CAA-Québec a répertorié des taxes et droits provinciaux pour la somme de 3,93 milliards :

Taxe provinciale sur les carburants : 2,23 milliards

Droits sur l’immatriculation et les permis de conduire : 1,17 milliard

Taxe supplémentaire de 45 $ dans Montréal : 35 millions

Financement du transport en commun : 111 millions

Financement du Fonds vert : 379 millions

À cela s’ajoutent les recettes de 3,27 milliards $ provenant de la taxe de vente provinciale que les automobilistes payent :

TVQ sur l’essence : 970 millions

Taxe sur l’assurance dommages auto : 320 millions

TVQ sur l’entretien de l’auto : 375 millions

TVQ sur l’achat de véhicules neufs : 1,6 milliard

CE QU’ON PAYE... À OTTAWA

De son côté, le gouvernement fédéral va chercher dans les poches des automobilistes québécois des recettes de 2,48 milliards :

Taxe d’accise par litre (10 cents sur l’essence et 4 cents sur le diesel) : 980 millions

TPS sur l’essence : 492 millions

TPS sur l’entretien de l’auto : 188 millions

TPS sur la vente de véhicules neufs : 820 millions

Chose certaine, à voir la déroute de nos chemins, il y a de quoi avoir de la suspicion envers l’utilisation des 9 milliards de dollars que Québec et Ottawa pompent annuellement des poches des automobilistes.