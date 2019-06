Les raccourcis de Manon Massé sur le pétrole

« Le gouvernement met 300 millions $ par année en subventions aux gazières et pétrolières ; prenons une part pour développer ce qui fait la fierté du Saguenay–Lac-Saint-Jean : la foresterie, le tourisme durable, l’aluminium recyclé, etc. », a-t-elle écrit sur Twitter en marge de sa visite. Elle souhaite que cet argent serve à soutenir la création d’emplois verts et durables au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les faits