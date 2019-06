La question de la laïcité reviendra hanter ce gouvernement.

François Legault répète qu’il n’est pas revenu en politique pour interdire les signes religieux et qu’il a hâte de passer à autre chose. « C’est un débat de société qu’on doit mettre derrière nous », a-t-il déclaré, hier.

On ne peut évidemment pas, en démocratie, mettre un débat « derrière nous » de manière définitive. Il y a peu d’« acquis » absolu. Le débat sur l’avortement, qui revient comme un serpent de mer, en est une preuve.

Je comprends toutefois ce que le premier ministre veut dire. Pour plusieurs Québécois, cette question traîne depuis longtemps. Et il n’a pas tort.

Tout a commencé bien avant la Commission Bouchard-Taylor de 2007 2008, d’ailleurs.

En 1997, le Québec a obtenu une modification constitutionnelle — chose rarissime dans le Dominion — afin de déconfessionnaliser les commissions scolaires.

La question de la laïcité fut relancée au début du présent siècle par la question du kirpan à l’école, et la décision de la Cour suprême de 2006, que plusieurs Québécois n’ont jamais digérée.

Puis, en 2007, la querelle des accommodements raisonnables a relancé et exacerbé la question des rapports à redéfinir entre religion et société. C’est à ce moment qu’entrent en scène Bouchard et Taylor, qui maintiennent l’affaire à l’avant-plan pendant plusieurs mois.

Or, depuis la remise de leur rapport, aucun geste d’importance n’avait été fait pour actualiser le profond désir de laïcité de nombre de Québécois.

Comme « Bourassa II »

C’est justement comme cela que le gouvernement Legault présente sa loi 21 : un geste propre à apaiser le débat ; à défaut d’en faire un « acquis ». Le premier ministre a même parlé de « cohésion sociale ».

On veut bien, mais est-ce effectivement la bonne réponse ? Selon moi, non, et c’est pour cela que le sujet ne sera pas « derrière nous » de sitôt.

La laïcité risque même d’être pour Legault ce que la constitution a été pour le Robert Bourassa des années 1980.

Ce dernier était redevenu chef libéral pour s’occuper d’emploi, d’économie. Il avait recruté ses ministres dans la « garde montante » du monde des affaires. En début de mandat, il voulait lui aussi mettre « derrière nous », rapidement, la question constitutionnelle. Faire rentrer le Québec dans le « giron ».

Mais la lente agonie de l’accord du Lac Meech, de 1987 à 1990, puis la période qui suivit jusqu’au référendum de Charlottetown de 1992 pourriront ses dernières années au pouvoir.

Compromis insuffisant

On peut saluer la loi 21 sur la laïcité de l’État comme un geste d’affirmation nationale. Le Québec a droit, comme nation distincte, en raison de son parcours propre, de se donner un modèle — plus européen — des rapports entre religion et État.

Sauf que, telle qu’elle est faite et compte tenu de l’état du droit dans le Dominion, la loi 21, dès son adoption, sera contestée, disposition de dérogation ou non. Une aura d’illégitimité l’entourera en plus, puisqu’elle sera née sous bâillon.

Puis, son application soulèvera toutes sortes de problèmes qui maintiendront le sujet dans l’actualité, surtout dans le milieu de l’éducation.

Il faut saluer le compromis, dès le départ, offert par le gouvernement caquiste quant au retrait du crucifix du salon bleu de l’Assemblée nationale.

Mais pour se donner une chance de mettre ce débat « derrière nous », il aurait fallu oser un autre ajustement à sa promesse initiale, soit de revenir à la proposition initiale de Bouchard-Taylor : interdiction des signes religieux uniquement pour les employés de l’État en situation d’autorité. Ce qui n’est pas le cas des enseignants et professeurs.

D’ici 2022, à chaque cas limite qui surgira et sera exposé au public, le débat sera relancé. Les partis devront prendre position sur la reconduction ou non des dispositions de dérogation ; sans compter toutes les procédures judiciaires qui seront engagées et rebondiront dans l’actualité.

Comme dans la chanson de Stéphane Venne, on est forcé de dire : « Non c’est pas fini, c’est rien qu’un début. »