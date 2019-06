Parmi les gens des Îles

J’ai parlé des Îles de la Madeleine le mois dernier, mais... je n’ai pas parlé des Madelinots eux-mêmes ! Cette semaine, j’oublie le sable, les falaises, le homard et les blanchons pour parler des gens. Sachez que j’ai toujours vécu parmi des Madelinots, à Verdun, où il y a une forte concentration de cette ­population qui est une des plus aimées et aimables du Québec.

Un peu comme on dit en allant à ­Natashquan : « Je vais au pays de ­Vigneault », lorsque quelqu’un me ­demandait ma prochaine destination de voyage, je disais : « Au pays de Jean ­Lapierre ! » Tout le monde sait que le défunt chroniqueur venait de là-bas. Il a beaucoup vanté le charme de son patelin natal. Je me suis empressé de visiter la bibliothèque qu’on venait de lui attribuer. La tragédie de sa disparition et ­l’accident qui a tué plusieurs de ses proches ont ­marqué ses compatriotes.

Photo Gilles Proulx

Lors de mon dernier voyage, j’ai croisé un homme que j’admire, notre commandant Cousteau québécois, ­Mario Cyr, ­photographe pour le ­National ­Geographic. Par ailleurs, il agissait comme guide pour des reporters de cette ­publication ­prestigieuse, sur place, en même temps que moi. Comme si ça ne suffisait pas, il y avait également David Suzuki, avec la CBC.

Photo Gilles Proulx

Les Madelinots sont chaleureux avec tout le monde. Pour ma part, c’est à la fois agréable et problématique : je suis ­incapable de faire deux pas là-bas sans me faire interpeller par quelqu’un ! « Vous ­devriez venir chez nous, nous avons du bon poisson ! » me disaient certains. Comme c’est rafraîchissant ! Ça m’a ­rappelé que je recevais de pareilles invitations... ­à ­Natashquan !

Hospitalité

Si votre portefeuille est vide, mais que vous avez envie de « goûter » aux Îles et que vous disposez d’un ordinateur, syntonisez donc la radio des Îles de la Madeleine : CFIM ! Tout le monde se parle et, dès mon arrivée là-bas, cette radio ­m’invitait à son émission du retour avec Pierre Aucoin, appelée L’Oreille hardie... quel joli nom !

Photo Gilles Proulx

De retour à Verdun, des Madelinots ­établis à Montréal me demandaient : « C’était bien, aux Îles ? » Ils étaient au courant de mon voyage parce que leurs familles là-bas le leur avaient dit. On parle parfois de téléphone arabe. On pourrait aussi parler de téléphone madelinot !