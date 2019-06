Pebble Beach: à couper le souffle

PEBBLE BEACH, Californie | Il ne fait aucun doute dans l’esprit de la majorité des golfeurs, l’enchaînement des 7e, 8e et 9e trous à Pebble Beach est le plus spectaculaire sur la planète.

Et l’Amen Corner des 11e et 12e à l’Augusta National ? Le 18e à St Andrews ? Le 17e au TPC Sawgrass ? Les « Church Pews » des 3e et 4e à Oakmont ? Les décisions sont déchirantes selon l’origine des golfeurs, mais ils penchent la plupart du temps en faveur du terrain de golf californien longeant le Pacifique, sur lequel ils ne se lassent jamais de jouer. Le débat est lancé.

Photo AFP

« Il n’y a pas de plus bel endroit que les 7e et 8e trous ici à Pebble, a signalé le Canadien Mike Weir, champion du Tournoi des Maîtres en 2003. C’est très beau à la télévision et c’est spectaculaire sur place. J’attends cet instant chaque fois que j’y passe.

Comme Weir, Louis Oosthuizen apprécie chacun de ses passages sur le tertre surélevé de 40 pieds donnant un spectaculaire point de vue sur le minuscule vert, les fosses de sable blanc, les rochers et la baie de Carmel. Quand le vent souffle l’air marin du large, que les vagues se fracassent sur les rochers derrière l’objectif, l’endroit est à couper le souffle.

Photo AFP

« En ronde d’entraînement, je ressemblais à un véritable touriste en prenant des photos avec mon téléphone. C’est ce que cet endroit provoque chez tout amateur. En ajoutant les 9e, 10e, 17e et 18e trous, il n’y a pas un autre parcours aussi spécial sur la planète. »

Cachet unique

Une fois, le grand Jack Nicklaus a même affirmé que le second coup dans l’allée du 8e, l’intimidante normale 4 de 428 verges, est l’un des plus extraordinaires dans le monde du golf en raison de la vue, des craintes et des attentes. S’en tirer avec une normale sur les « Cliffs of Doom » n’est jamais une mauvaise chose.

Photo AFP

Bien que Pebble Beach présente ce cachet unique, les Européens Justin Rose et Shane Lowry prétendent que le « Road Hole » et le « Tom Morris », les 17e et 18e trous du Old Course de St Andrews en Écosse, sont très spéciaux à leurs yeux.

« Pebble et St Andrews sont dans la même ligue. J’ai un faible pour le 18e à St Andrews, en raison de l’histoire et de la marche finale dans la ville », a témoigné Lowry à propos du berceau du golf.

Photo AFP

« St Andrews et Pebble Beach sont les deux endroits iconiques du monde du golf. Y gagner, on n’y trouverait rien de mieux », a conclu Rose, en pleine course pour le trophée de l’Omnium des États-Unis.