Plongeon: Peter Thach Mai décoré d’argent à Bolzano

Le plongeur Peter Thach Mai a décroché sa première médaille de la saison au Grand Prix FINA de plongeon avec l’argent au 3 m, samedi à Bolzano, en Italie.

Le Montréalais a obtenu une note de 386,90 points en finale pour s’emparer du deuxième rang. Seul le Colombien Sebastian Morales a su faire mieux avec une récolte de 447,25 points. L’Italien Lorenzo Marsaglia a complété le podium avec 385,25 points.

«L’horaire a été différent, et les finales ont eu lieu plus tard qu’à l’habitude. J’ai su bien planifier ma journée et gérer mon stress afin d’économiser toute mon énergie pour la finale», a indiqué Mai, qui avait terminé deuxième de sa vague de demi-finale.

Si le Québécois avait déjà cumulé plus de points par le passé, c’est la première fois qu’il met la main sur une médaille d’argent au Grand Prix. L’an dernier, il était monté sur la troisième marche du podium à Madrid; le premier de sa carrière. «J’ai réussi à rester concentré sur ce que j’avais à faire. Mon objectif était seulement d’obtenir les standards internationaux cette fin de semaine. En finale, j’ai voulu faire du mieux que j’ai pu sans me fixer d’objectif, et ç’a fonctionné», a-t-il déclaré.

De son côté, Ethan Pitman a pris part à l’épreuve du 10 m, samedi. La journée du Montréalais a pris fin en demi-finale, où il s’est classé quatrième de son groupe avec 367 points. «Ce n’était pas la performance que je voulais, a-t-il fait savoir après la compétition. Je suis vraiment content de mon plongeon renversé, avec lequel j’ai connu quelques difficultés au cours de la semaine, mais mes autres plongeons n’étaient pas assez bons pour que je réussisse à me qualifier pour la finale.»