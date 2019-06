Stuttgart: Félix Auger-Aliassime a le chemin libre vers la finale

Félix Auger-Aliassime a accédé directement à la finale du tournoi sur gazon de Stuttgart, en Allemagne, samedi, en raison du forfait de son compatriote canadien Milos Raonic.

Le jeune Québécois sera confronté en finale à l’Italien Matteo Berrettini, qui figure au 30e rang du classement de l’ATP. Ce dernier a vaincu l’Allemand Jan-Lennard Struff, 38e au monde, en deux manches de 6-4 et 7-5 lors de cette demi-finale.

Dans le cas d’Auger-Aliassime, âgé de seulement 18 ans, il occupe le 21e échelon mondial.

En double, le Canadien Denis Shapovalov et son partenaire indien Rohan Bopanna ont vaincu 6-3 et 6-4 les Australiens Nick Kyrgios et Matt Reid, samedi, pour passer en grande finale. Ils seront opposés aux favoris de l’épreuve, soit l’Australien John Peers et le Brésilien Bruno Soares.