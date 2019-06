Un défilé de la coupe Stanley attendu depuis longtemps à St. Louis

Les Blues participent, ce samedi à St. Louis, au premier défilé de la coupe Stanley tenu dans cette ville américaine.

Comblant leurs partisans, les Blues ont savouré leur première conquête, mercredi, en remportant, à Boston, le septième et ultime match de la finale face aux Bruins.

«D’apporter la coupe Stanley à la maison, à St-Louis, ça ne pourrait être mieux, a commenté l’attaquant des Blues Pat Maroon, natif de l’endroit, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. D’être originaire de St. Louis et d’être avec ces partisans des Blues comme lorsque j’étais jeune, c'est incroyable. Même quand je jouais pour les autres équipes dans la Ligue nationale de hockey, je regardais les Blues et j’ai vu comment l’équipe a souffert et que leurs partisans ont souffert.»

La souffrance appartient maintenant au passé, car St. Louis a de quoi célébrer.