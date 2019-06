Voici 10 endroits branchés où aller bruncher

Envie de découvrir de nouveaux restaurants accueillants, chaleureux et conviviaux où l’on réinvente le repas matinal? Bien loin du simple œuf-bacon-patates, voici 10 endroits branchés à Québec où vous pourrez aller bruncher... et vous régaler.

Chez Boulay

Ce bistro boréal réinvente les quatre saisons avec ses produits régionaux de première qualité. Inspiration et créativité sont de cette table remplie de découvertes culinaires nordiques exceptionnelles. Les brunchs signature, qui réinventent le repas du matin, sont servis de 10h à 14h les samedis et dimanches. Pain brioché, focaccia et rösti de pommes de terre combleront les plus fins palais.

1110, rue Saint-Jean

Ciel! Bistro-bar

Ce célèbre restaurant tournant, connu pour sa vue et reconnu pour sa table, offre une vue à 360 degrés sur la ville de Québec. Le tour complet se fait en une heure trente, le temps de partager un repas délectable. Son menu distinctif nous permet de savourer smoked meat, pain doré, boudin basque, saumon fumé, steak and eggs, etc. Un concept divin signé Restos Plaisirs. Les brunchs sont servis les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 14h.

1225, cours du Général-De Montcalm

Buffet de L’Antiquaire

Ici, assiettes généreuses et réconfortantes... La cuisine québécoise à son meilleur. Sept jours sur sept, dès 6h, les lève-tôt sont comblés avec la réputée confiture de fraises, le caramel maison et les assiettes: pâté à la viande, fèves au lard, bacon et crêpe-vanille. À noter que le service est des plus accueillants. C’est carrément un plaisir à petit prix, et ce, dans un quartier prisé de la Ville de Québec.

95, rue Saint-Paul

La Bûche

Plongez dans l’ambiance des cabanes à sucre grâce à cet endroit sympathique où bois de grange et pierres brutes se côtoient dans un décor rustique invitant. On vous y offre jusqu’à 15h, pour le premier repas de la journée, des plats traditionnels réinventés. Par exemple, omelette jambon, bacon, saucisse et cheddar fumé, cassolette du bûcheron, crêpes au caramel de sucre à la crème... le folklore québécois dans votre assiette!

49, rue Saint-Louis

Le Clocher Penché

Simplicité et générosité sont deux mots qui décrivent bien ce restaurant dont la réputation n’est plus à faire. Une cuisine exquise et sans artifices, où les ingrédients sont des plus recherchés. Au déjeuner se côtoient thon issu de pêche écoresponsable mariné au soya, crêpe farcie au canard confit, brouillade d'œufs aux champignons, boudin noir maison, pain perdu au sirop d'érable, etc. L’horaire varie selon la journée.

203, rue Saint-Joseph Est

Le Café du Monde

Dans le Vieux-Port de Québec, en bordure du fleuve Saint-Laurent, ce charmant bistro parisien vous offre ses déjeuners les samedis, les dimanches et les jours fériés de 9h à 14h. Un arrêt s’impose pour une bonne poutine-déjeuner ou une cocotte savoureuse. Avouez, toutes les raisons sont bonnes pour un mimosa sur la terrasse, endroit de prédilection pour une vue imprenable.

84, rue Dalhousie

Hobbit Bistro

Ce bistro sans prétention est un trésor enfoui en plein cœur du Faubourg Saint-Jean. À essayer absolument: omelette aux lardons, gaufre maison et crab cake bénédictine. Originalité et finesse. Le déjeuner vous est servi en semaine de 8h à 11h15 et la fin de semaine de 9h à 14h30. Autre dégustation obligée: les desserts sont à tomber par terre!

700, rue Saint-Jean

Chez Muffy

C’est de 10h à 13h qu’on vous sert le brunch Chez Muffy. Un assortiment de plats sucrés et salés faits maison, en formule à volonté. C’est génial, car il est possible de prendre un peu de tout... Plateau de charcuteries, filet de saumon, quiche, viennoiseries, crème Budwig et bien plus. Situé dans un entrepôt maritime historique de 1822 avec murs en pierre et poutres de bois, ce restaurant saura vous charmer.

10, rue Saint-Antoine

Le Casse-Crêpe Breton

Un choix de crêpes salées ou sucrées, à moins que vous ne créiez votre crêpe selon l’inspiration du moment dans ce petit restaurant attirant et des plus agréables. On vous sert le déjeuner tous les jours dès 7h! Cafés pression ou alcoolisés et jus fraîchement pressé ajouteront une note de joie et de saveur à votre expérience culinaire authentique.

1136, rue Saint-Jean

Paris Grill

Ce restaurant de style «brasserie française» offre des assiettes copieuses et toujours réussies. Parmi les déjeuners, servis tous les jours, vous découvrirez, entre autres, les crêpes roulées au caramel fleur de sel, le croque-madame Paris-matin, le tartare du petit déjeuner et l’omelette charlevoisienne. Une expérience incomparable et une ambiance chaleureuse. Ça nous donne carrément envie d’y aller tous les jours.

2820, boulevard Laurier