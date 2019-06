Cette entreprise trouve le prénom de votre futur bébé pour 350 $

Vous attendez un enfant? Si vous êtes en panne d’inspiration lorsque vient le temps de choisir son nom, une jeune entreprise américaine pourrait vous aider, tout en vous délestant de quelques centaines de dollars.

Découverte par le magazine People, l’entreprise Future Perfect, fondée par deux mères de Chicago, offre un service plutôt inusité aux futurs parents: trouver à leur place le prénom de leur bébé.

Pour 350 $US, l’équipe américaine propose notamment un forfait de 10 prénoms et 10 deuxièmes prénoms, sélectionnés grâce à une rencontre téléphonique de 15 minutes et un questionnaire rempli au préalable par les parents.

D’autres forfaits, moins dispendieux, incluent uniquement 10 prénoms ou tout simplement une session de remue-méninges de 15 minutes au téléphone pour la «modique» somme de 100 $US.

Sur son site Web, Future Perfect dit offrir une opinion «neutre, non biaisée et adaptée aux besoins», contrairement aux avis «subjectifs» partagés par la famille ou les amis.

Notons que l’entreprise de Chicago n’offre pas de remboursement à ses clients si jamais ces derniers n’aiment pas les noms proposés.

Cela dit, dans l’éventualité où un prénom sélectionné ne convient pas après la naissance de l’enfant, Future Perfect offre de soumettre une nouvelle proposition sans frais aux nouveaux parents.