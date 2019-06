Charmant et sans prétention

Après avoir lu ce bouquin, Jean-Michel soupçonnera en effet rapidement qu’il n’a pas été réellement écrit par son prétendu auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt. Convaincu qu’il s’agit d’une supercherie littéraire, il se donnera la mission de retrouver le véritable auteur de ce petit bijou littéraire. Et il pourra compter sur une alliée inattendue : la fille d’Henri Pick (Camille Cottin), qui souhaite quant à elle découvrir la vérité sur son père.

On ne s’étonnera pas, en voyant ce nouveau film du réalisateur français Rémi Bezançon (Le premier jour du reste de ta vie), que ce rôle de critique littéraire a été écrit sur mesure pour Fabrice Luchini. Grand amoureux des mots et passionné de littérature, le célèbre acteur de 67 ans se fond parfaitement dans ce personnage d’intellectuel désinvolte et un brin cynique qui est obligé de remettre sa vie en question.

En mélangeant habilement la comédie et le film d’enquête, Rémi Bezançon et sa coscénariste Vanessa Portal parviennent à captiver le spectateur en entretenant bien le suspense et multipliant les fausses pistes. Certains (comme l’auteur de ces lignes) réussiront peut-être à élucider le mystère bien avant le dénouement de l’intrigue. Mais cela ne gâche rien au plaisir ludique que procure cette comédie charmante et sans prétention.