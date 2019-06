Ils transforment leur école en fleuve Saint-Laurent

Les murs et les casiers des trois étages sont maintenant remplis de baleines, d’oiseaux, de poissons et de plantes marines, de la surface jusqu’aux fonds marins.

Les enfants connaissent tout du fleuve et en parlent dans pratiquement toutes les matières enseignées.

Derrière ce grand projet se trouvent une artiste, Caroline Jacques, et son conjoint, Gervais Bergeron.

Mme Jacques a été marquée par la pollution dès l’enfance, après avoir grandi pendant quelques années près d’une baie remplie de poissons morts et de déchets en Afrique, où ses parents travaillaient pour Hydro-Québec International et pour l’Ambassade du Canada.