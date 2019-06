Jacob Trouba est populaire à New York

Le défenseur des Jets de Winnipeg Jacob Trouba susciterait l’intérêt des trois équipes de la région new-yorkaise, soit les Rangers, les Islanders et les Devils, qui seraient prêtes à transiger pour ses services.

Trouba, 25 ans, est admissible au statut de joueur autonome avec compensation et l’organisation manitobaine serait prête à l’expédier sous d’autres cieux en raison de contraintes relatives à sa masse salariale. Aussi, le quotidien «New York Post» a indiqué samedi que les Rangers et les Islanders sont particulièrement agressifs dans ce dossier.

Le journal a également précisé qu’une douzaine d’organisations sont aux trousses de l’arrière de 6 pi et 3 po et 220 lb qui, selon le site The Athletic, ne souhaite plus jouer pour les Jets. Winnipeg exigerait entre autres un choix de premier tour et deux espoirs, ou quelques jeunes évoluant déjà dans la Ligue nationale, en retour de l’Américain.

Trouba a récolté huit buts et 42 mentions d’aide pour 50 points en 82 rencontres la saison dernière, ajoutant une aide en six parties éliminatoires. Sélectionné au neuvième rang du repêchage 2012, il a touché 5,5 millions $ en 2018-2019 après des négociations ardues et devrait logiquement signer un contrat plus lucratif et plus long.