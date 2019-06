Le NPD veut étendre les soins de santé

Le Nouveau Parti démocratique veut étendre les soins de santé publics avec la mise sur pied d’un régime d'assurance-médicaments public universel et en couvrant des soins dentaires, oculaires, auditifs et de santé mentale qui ne sont souvent pas payés par l'État.

Cette position est un des piliers du plan de son parti pour la prochaine campagne électorale de l’automne présenté par le chef du NPD Jagmeet Singh, dimanche.

«Avec notre vision, les gens verront une expansion historique des services couverts par notre système national de soins de santé pour le XXIe siècle, a-t-il dit par communiqué. Les services sur lesquels nous comptons, comme les soins de santé, sont de moins en moins accessibles et les médicaments deviennent de plus en plus chers. Une décennie de sous-investissement conservateur a nui à notre système public de soins de santé, et l'approche libérale de procrastination ne donne pas les résultats.»

M. Singh estime que la mise sur pied d’un régime d’assurance-médicaments permettra aux familles d’épargner plus de 500 $ par année.

Parmi les autres initiatives présentées dans le plan néodémocrate, on retrouve des augmentations d’impôts sur les gains en capital, pour ceux qui gagnent plus de 210 000 $ et pour les grandes entreprises ainsi que la mise en place d’un impôt de 1 % sur les fortunes de plus de 20 millions $.

«Le stress que subissent les familles, l'inquiétude qui empêche les gens de dormir la nuit et la pression ressentie à mesure que les coûts resserrent le budget familial; tout cela est causé par les gouvernements libéraux et conservateurs qui ont choisi d’en faire de moins en moins pour les gens. Justin Trudeau a choisi d'aider les grandes entreprises et ses riches amis», a précisé le chef du NPD.

La protection de l’environnement, avec notamment une transition vers une économie sans carbone, ainsi que la réconciliation avec les Autochtones sont aussi d’autres axes prioritaires pour ce parti de gauche.