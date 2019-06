Les Blue Jays se font plaisir

Les Blue Jays de Toronto ont évité le balayage avec panache face aux Astros, dimanche à Houston, frappant cinq circuits dans un gain de 12 à 0.

Dès la première manche, Rowdy Tellez a ouvert le compteur avec une claque en solo, sa 11e de la campagne, qui donnait deux points d’avance aux visiteurs.

Teoscar Hernandez a également contribué à la cause des siens avec deux longues balles, étant à l’origine de quatre points. Lourdes Gurriel fils a également expédié la balle dans les gradins, tout comme Freddy Galvis.

Gurriel a par ailleurs frappé deux coups sûrs et produit quatre points, dont un en vertu d’un ballon-sacrifice dès le premier tour au bâton.

Ayant concédé six frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en six manches et deux tiers de travail, Trent Thornton (2-5) a signé la victoire. De l’autre côté, le partant Brad Peacock (6-4) a encaissé la défaite.

À l’exception du receveur Danny Jansen, tous les frappeurs des Blue Jays ont cogné au moins un coup sûr. Au total, ce sont 14 balles qui sont tombées en lieu sûr.

Malgré ce revers, les Astros, qui n’ont été blanchis que quatre fois cette saison, montrent le deuxième meilleur rendement du baseball majeur en vertu d’une fiche de 48-24. Seuls les Twins du Minnesota font mieux.