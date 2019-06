Les Bruins ont-ils lancé une nouvelle tendance?

Tuukka Rask s’attend à ce que les Bruins de Boston gardent la même recette la saison prochaine.

Le gardien croit qu’il se partagera de nouveau la tâche de façon assez équitable avec Jaroslav Halak, comme ce fut le cas en 2018-2019. Il pense d’ailleurs que les Bruins ont lancé une nouvelle tendance qu’imiteront d’autres équipes de la Ligue nationale de hockey.

«Je pense que la ligue s’en va dans cette direction, a-t-il indiqué au quotidien "Boston Herald", dimanche. Les joueurs sont meilleurs et tirent mieux qu’avant et il y a plus d’occasions de marquer, ce qui pénalise les gardiens. C’est maintenant très difficile pour un gardien de disputer 60 matchs en saison régulière et de garder le même niveau pendant 25 matchs en séries éliminatoires.»

«"Jaro" et moi avons apprécié de jouer moins de matchs. Le système d’alternance a bien marché pour nous.»

Rask a été utilisé durant 46 rencontres en cours de saison, ce qui l’a aidé selon lui à être aussi efficace durant les 24 matchs joués par les Bruins en séries.