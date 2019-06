Partir en famille au New Hampshire

Partir en famille, c’est trouver des activités pour satisfaire petits et grands. Pour être certain de ne pas se tromper, on prend la direction du New Hampshire, où les activités familiales sont très nombreuses. En voici 16...

1. On s’installe au Indian Head Resort de Lincoln

Idéal pour la famille, cet établissement en montagne, situé sur les rives du lac Shadow et près du Franconia Notch Park, propose la randonnée, le vélo, la pêche, des pédalos, des piscines intérieures et extérieures, des bains remous, des saunas, une salle de jeu et même une salle de lavage.

► indianheadresort.com

2. Cog Railway de Bretton Woods

Photo New Hampshire Tourism

Considéré comme la plus vieille attraction touristique d’Amérique, ce train à crémaillère grimpe vers les sommets du mont Washington. Il s’agit du premier chemin de fer de ce genre au monde.

► thecog.com

3. Clark’s Trading Post à Lincoln

Photo Lise Giguère

Depuis 1928, cette attraction propose un spectacle d’ours savants, une promenade en train à vapeur avec animation, un spectacle d’acrobates chinois, des manèges, des musées, des jeux, etc.

► clarkstradingpost.com

4. Whale’s Tale Waterpark à Lincoln

Immense parc aquatique avec piscines, glissades et jeux d’eau en tout genre.

► whalestalewaterpark.net

5. Santa’s Village à Jefferson

Photo New Hampshire Tourism

C’est ici que, depuis 1952, se cache le père Noël pendant les chauds mois d’été. En plus du vénérable vieillard et de ses rennes, on y trouve un parc aquatique, des manèges, etc.

► santasvillage.com

6. Polar Caves à Rumney

Photo New Hampshire Tourism

Exploration de 9 caves de granit, sculptées par les glaciers et reliées entre elles par des passerelles. Une activité amusante et instructive.

► polarcaves.com

7. Pirate’s Cove à Lincoln, North Conway, Weirs Beach et Winnisquamy

Photo Lise Giguère

Mini-golf de 18 trous sur le thème des pirates. Parcours amusant au travers de paysages de forêt, de cascades et de ruisseaux.

► piratescove.com

8. Loon Mountain à Lincoln

Les amoureux d’adrénaline apprécieront la tyrolienne de 213 mètres qui traverse la rivière Pemigewasset.

► loonmtn.com

9. Sky Venture à Nashua

Les jours de pluie, on y pratique la plongée sous-marine, le surf, l’escalade, etc.

► skyventurenh.com

10. Le Musée des enfants à Dover

Depuis 35 ans, ce musée permet aux enfants non seulement de regarder, mais d’explorer, de toucher, de s’amuser et d’apprendre.

► childrens-museum.org

11. Hobo Railroad à Lincoln et dans la région des lacs

Excursions aller-retour (1 h 20) dans ce Train du Clochard, au cours desquelles on découvre le paysage tout en s’amusant.

► hoboRR.com

12. Story Land à Glen

Fondé en 1954, cet immense parc accueille les familles dans le monde des contes. Les enfants rencontrent leurs personnages favoris, s’amusent dans le parc aquatique, dans les manèges, etc.

► storylandnh.com

13. Kellerhaus Chocolates à Laconia

Depuis 1906, on y vend des chocolats, des bonbons faits main et des glaces.

► kellerhaus.com

14. Chutter’s à Littleton

Sans aucun doute le plus grand comptoir de bonbons au monde.

► chutters.com

15. Bishop’s Homemade Ice Cream Parlor à Littleton

Grande variété de desserts surgelés, tous faits maison depuis près de 35 ans.

► bishopshomemadeicecream.com

16. Funspot à Laconia

Opéré depuis 1952, ce centre offre plus de 600 jeux, un golf intérieur, un centre de bowling, etc.

► funspotnh.com

► visitnh.gov