Trois recettes efficaces de détergent maison

La pectine des noyaux et des pépins ferait épaissir quelque peu la préparation et laisserait une fine couche gommeuse sur les surfaces. Il est donc préférable de les retirer du pot avant de couvrir les rebuts de vinaigre blanc. Si vous utilisez des bocaux de verre pour faire vos mélanges, sachez qu’il existe des vaporisateurs adaptables qui leur conviennent parfaitement. Vous pourrez les acheter dans les magasins de consommation responsable. Si vous avez acheté une caisse d’agrumes, vous pouvez faire infuser les écorces des fruits dans un seau, dehors, et récupérer la macération pour vos grands travaux d’extérieur. Elles coloreront vos produits aussi joliment que les détergents commerciaux. Vous pouvez aussi offrir en cadeau une bouteille de votre détergent maison. Les gens pressés l’apprécieront !

Photo courtoisie